إسرائيل تفرج عن رئيس بلدية القبيبة في القدس

أفرج جيش الإسرائيلي، الخميس، عن نافذ حمودة، رئيس بلدية بلدة القبيبة شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد اعتقاله لساعات.

وقال مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي)، إن "الاحتلال اعتقل رئيس بلدية القبيبة نافذ حمودة يوم الأربعاء بعد مداهمة منزله خلال عدوانه المتواصل على قرى شمال غرب القدس، قبل أن يفرج عنه اليوم الخميس بعد التحقيق معه".

وتأتي هذه الاقتحامات، وفق مصادر فلسطينية محلية للأناضول، في إطار حملة إسرائيلية مستمرة منذ 4 أيام على القرى المحيطة، عقب عملية إطلاق نار وقعت الاثنين وأدت إلى مقتل 6 مستوطنين.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعمد تحطيم محتويات منازل الفلسطينيين ويخضعهم للتحقيق.

والاثنين، فرض الجيش الإسرائيلي، طوقا أمنيا مشددا شمال غرب القدس، واقتحم عدة مناطق، في أعقاب عملية إطلاق نار أدت لاستشهاد 6 إسرائيليين وإصابة 30، وفق إعلام عبري.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون الإسرائيليون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت 64 ألفا و656 شهيدا، و163 ألفا و503 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلا.​​​​​​​