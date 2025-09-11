نتنياهو يتهم رئيس الوزراء الإسباني بـ«توجيه تهديد صارخ بالإبادة» ضد إسرائيل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتوجيه "تهديد صارخ بالإبادة" ضد إسرائيل، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

ويوم الاثنين، قال سانشيز، إن حكومته ستزيد الضغط على إسرائيل بمنع السفن والطائرات المتجهة إليها والتي تحمل أسلحة من الرسو في الموانئ الإسبانية أو دخول المجال الجوي الإسباني، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف أن الحكومة الإسبانية ستزيد مساعداتها للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وستفرض حظراً على السلع المصنعة في مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال سانشيز في كلمة بثها التلفزيون المحلي "نأمل أن تُشكل هذه الإجراءات مزيداً من الضغط على رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته لتخفيف بعض المعاناة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني".

وستمنع إسبانيا أيضاً أي شخص يشارك بشكل مباشر في "الإبادة الجماعية" من دخول البلاد.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في بيان الاثنين، قرارات سانشيز بأنها "معادية للسامية"، على حد وصفه، وردت إسرائيل بمنع وزيرة العمل يولاندا دياث بيريث‭ ‬ووزيرة الشباب سيرا ريجو من دخول إسرائيل.

ويعد سانشيز أول زعيم أوروبي رفيع، يتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، وأعرب عن ارتياحه لخطوات بعض الدول الأوروبية الأخرى في الاعتراف بدولة فلسطين، لكنه أقر بأن استجابة أوروبا كانت ضعيفة.