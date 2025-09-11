حسام غالي عن أول قرار كرئيس للأهلي: اختيار فريق عمل بشخصية القلعة الحمراء

كشف حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وقائد الفريق السابق، عن أول قرار سيتخذه حال توليه رئاسة القلعة الحمراء في المستقبل.

وقال غالي، خلال ظهوره في بودكاست «G.Talks»:«أول حاجة هعملها لو بقيت رئيس النادي الأهلي، هختار ناس حواليا بشخصية النادي الأهلي، ناس عندها إنكار ذات، ناس عندها طموح، وتشتغل بروح العمل الجماعي مش الفردي، وناس مش متسلقة وشخصيتها قوية».

وأضاف: «أنا بحب الناس اللي تشتغل معايا تكون شخصيتها قوية، لكن مش بالطريقة المتسلقة اللي تقول (أنا اللي بعمل وأنا اللي موجود)، في الآخر النادي قائم على العمل الجماعي. نفسي الحاجات دي ترجع زي ما كانت زمان».

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن شخصية النادي وقيمه هي الأساس لأي نجاح، وأن أولويته ستكون إعادة تلك الروح في حال وصوله إلى كرسي الرئاسة.