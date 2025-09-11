 حسام غالي عن أول قرار كرئيس للأهلي: اختيار فريق عمل بشخصية القلعة الحمراء - بوابة الشروق
الخميس 11 سبتمبر 2025 11:43 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

حسام غالي عن أول قرار كرئيس للأهلي: اختيار فريق عمل بشخصية القلعة الحمراء

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 11:19 ص | آخر تحديث: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 11:19 ص

كشف حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وقائد الفريق السابق، عن أول قرار سيتخذه حال توليه رئاسة القلعة الحمراء في المستقبل.

وقال غالي، خلال ظهوره في بودكاست «G.Talks»:«أول حاجة هعملها لو بقيت رئيس النادي الأهلي، هختار ناس حواليا بشخصية النادي الأهلي، ناس عندها إنكار ذات، ناس عندها طموح، وتشتغل بروح العمل الجماعي مش الفردي، وناس مش متسلقة وشخصيتها قوية».

وأضاف: «أنا بحب الناس اللي تشتغل معايا تكون شخصيتها قوية، لكن مش بالطريقة المتسلقة اللي تقول (أنا اللي بعمل وأنا اللي موجود)، في الآخر النادي قائم على العمل الجماعي. نفسي الحاجات دي ترجع زي ما كانت زمان».

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن شخصية النادي وقيمه هي الأساس لأي نجاح، وأن أولويته ستكون إعادة تلك الروح في حال وصوله إلى كرسي الرئاسة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك