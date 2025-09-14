عزت الرشق: لتكن القمة العربية الإسلامية في الدوحة انطلاقة لردع الاحتلال

قال القيادي في حركة حماس عزت الرشق، إن «مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، يحاول نقل المعركة إلى الإقليم سعيا منه لإعادة رسم الشرق الأوسط والهيمنة عليه، تحقيقا لأساطير غيبية تتعلق بإسرائيل الكبرى، ما يضع المنطقة برّمتها على حافة الانفجار بسبب تطرفه ورعونته».

وأضاف عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الأحد، أن «قصف نتنياهو فريق التفاوض في الدوحة، هو تعبير فج عن رغبته في تدمير مسار المفاوضات، وتقويض دور الشقيقة قطر، التي تقوم بجهود حثيثة لإنجاح المفاوضات ووقف الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة».

وأشار إلى أن «قطر تدفع ثمن نزاهتها ودورها الفعّال في الوساطة، وانتصارها للعدالة ولمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان».

وأكمل: «لتكن القمَّة العربية الإسلامية انطلاقة لردع الاحتلال، وعزل كيانه المارق الذي تحكمه عصابة من المجرمين الفاشيين. لتكن قمَّة الدوحة إجماعاً تاريخياً، تُسخّر فيها الأمَّة كلَّ أدوات قوَّتها، لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزَّة، ولوقف جرائم الاحتلال الصهيوني في الضفة والقدس ولبنان وسوريا واليمن وتونس وقطر».

وتستضيف قطر قمةً للدول العربية والإسلامية يوم الاثنين، للتعبير عن رفضها للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة «حماس» في العاصمة القطرية وتضامنها مع الدوحة، وفق ما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، السبت.

وقال المتحدث ماجد بن محمد الأنصاري، إن هذه القمة الطارئة «ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر قدمه الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي ينعقد الأحد».

وأكد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن انعقاد القمة «يعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل».