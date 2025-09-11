وزير خارجية إيران يشيد بموقف تونس من قضايا المنطقة وفلسطين

أثنى وزير خارجية إيران عباس عراقجي، خلال لقائه رئيس تونس قيس سعيد يوم الأربعاء، على موقف تونس من تطورات منطقة غرب آسيا والتنديد بالهجمات على إيران ودعم تونس للقضية الفلسطينية.



وشدد عراقجي الذي يزور تونس على رأس وفد دبلوماسي رفيع، على أهمية تعزيز العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيها الاقتصادية والتجارية والسياحية وكذلك التعاون في الموضوعات الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن العلاقات بين إيران وتونس هي علاقات أخوية قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل والاشتراك في الموقف والتوجهات، مشيرا إلى إرادة بلاده لتوسيع العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات منطقة غرب آسيا والوضع في غزة واستمرار الإبادة الجماعية والجرائم الإسرائيلية في فلسطين المحتلة واعتداءات الكيان المتكررة ضد بلدان المنطقة وكذلك العدوان على قطر.



وفي السياق، أعرب وزيرا خارجية إيران عباس عراقجي وتونس محمد علي النفطي، عن قلقهما وسخطهما الشديدين من استمرار الإبادة الجماعية في غزة وتوسع نطاق النزعة الحربية والعدوانية في المنطقة، كما نددا بالهجوم الأخير على قطر وأعلنا تضامنها مع الدوحة.

وأكد الوزيران على ضرورة اتخاذ إجراء عاجل ومؤثر لوقف الإبادة الجماعية في غزة ودعيا إلى تدابير فورية لتوصيل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني المظلوم والحد من إفلات إسرائيل من العقاب وكذلك محاكمة ومعاقبة المجرمين الصهاينة.

وفي تصريحاته، أشار وزير الخارجية التونسي إلى موقف بلاده في التنديد بالهجمات الأمريكية والإسرائيلية غير القانونية على المنشآت النووية الإيرانية وما رافقه من انتهاك لسيادة إيران ووحدة أراضيها، مؤكدا حق إيران وسائر الدول الأعضاء في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وأشاد بالتوجه المسؤول لإيران في التعاطي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على أهمية أن تعتمد جميع الأطراف ذات الصلة سياسة بناءة لمواصلة الدبلوماسية.

كما استعرض الطرفان العلاقات الثنائية المتنامية ومبادرات الطرفين لتوسيعها والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية والعلمية والتكنولوجية والطبية والثقافية.

وأكدا في هذا الصدد على أهمية تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين ما يسهم في توسيع التعاون الاقتصادي والسياحي، واتفقا على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في طهران قريبا.