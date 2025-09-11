وزير الدفاع التركي يلتقي رئيس فيتنام بالعاصمة هانوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى وزير الدفاع التركي يشار جولر، الخميس، بالرئيس الفيتنامي لونج كونج في العاصمة هانوي، في إطار زيارة رسمية يجريها.

ويأتي اللقاء عقب سلسلة لقاءات أجراها غولر خلال زيارته الرسمية إلى فيتنام التي بدأها أمس الأربعاء بدعوة من نظيره فان وان جيانج.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان على منصة "إن سوسيال" التركية، أن جولر زار ضريح هو تشي منه في هانوي، ووضع إكليلاً من الزهور ووقف دقيقة صمت.

وعقب ذلك انتقل جولر إلى مقر وزارة الدفاع الفيتنامية، حيث استقبله نظيره جيانج بمراسم عسكرية.

وبعد حفل الاستقبال، وقّع جولر على "الدفتر الذهبي" لوزارة الدفاع الفيتنامية، وعقد اجتماعاً مع جيانج.

كما زار وزير الدفاع التركي مقر سفارة أنقرة في هانوي، واطلع على سير العمل فيها.

وختم جولر فعالياته بلقاء الرئيس الفيتنامي لونج كونج، ونقل إليه تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.