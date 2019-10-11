ترامب ينضم إلى منصة الفيديو «تويتش» ضمن مساعي إعادة انتخابه

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انضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منصة تويتش التابعة لشركة أمازون وظهر حسابه الذي جرى التحقق منه على منصة فيديو البث المباشر بينما يسعى لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2020.

وظهرت رسالة بشأن مسيرة لترامب في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا على قناته، التي حظت بما يزيد على 7 آلاف متابع بحلول يوم الجمعة. والمنصة التي تضم 15 مليون مستخدم هي منصة ألعاب بالأساس ولكنها تضم كذلك قنوات رياضية وموسيقية وسياسية.

وسبق ترامب إلى المنصة في وقت سابق من العام السناتور بيرني ساندرز الذي يحدوه أمل الترشح للرئاسة وألكساندريا أوكاسيو-كورتيز عضو مجلس النواب.

وينشط ترامب على تويتر وهناك ما يزيد على 65 مليون شخص يتابعون منشوراته بشأن الرسوم الجمركية في الحرب التجارية مع الصين وقرارات سياسية أخرى.