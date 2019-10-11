سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لا يزال العدوان التركي على شمال شرق الأرضي السورية مستمرا حتى الآن، منذ أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، عن البدء في شن عملية عسكرية "محدودة المدى" على مناطق الشمال الشرقي السوري، أعقبها قصف جوي وبري من القوات التركية.

وأسفر القصف التركي عن مقتل 16 عنصرا مابين مدني وعسكري، وإصابة 33 آخرين من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بينما قتل 6 عناصر من القوات التركية نتيجة القصف والاشتباكات التي وقعت بين الجانبين، في منطقتي تل أبيض ورأس العين، فضلا عن نزوح اكثر من 60 ألف كردي، بحسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان، ليل الخميس.

فيما قالت وزارة الفاع التركية، الجمعة، إنه تم تحييد "قتل أو استسلام أو أسر 174 عنصرا من القوات الديمقراطية حتى الآن.

فيما يلي تعرض لكم «الشروق» بعض المفاتيح التي تساعد على فهم الوضع الراهن في سوريا..

1. تحركات أردوغان المفاجئة في المنطقة جلبت تخوفات من احتمال انتقال "الصراع التركي الكردي" الدائر في تركيا، إلى مناطق شمال شرق سوريا حيث يتمركز الأكراد السوريون.

2. قال أردوغان إن العلمية العسكرية التركية ستجرى ضد وحدات حماية الشعب الكردية (قوات سوريا الديمقراطية الكردية) المسيطرة على الشمال الشرقي.

3. تأتي تحركات تركيا في ظل الاحتدام السياسي بين أردوغان وحزب العمل الكردستاني الذي يريد الانفصال عن تركيا.

4. يمتلئ ميدان الحرب في الشمال الشرقي السوري بالعديد من الفصائل والقوى المسلحة السورية.

5. قوتان عسكريتان سوريتان حتى الآن في ميدان القتال، هما الجيش السوري الحر، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

6. "الجيش السوري الحر" أو "الجيش الوطني"، موالي لتركيا، ويتبع الحكومة السورية المؤقتة الموازية لحكومة بشار.

7. قبل شن العملية العسكرية لملمت تركيا جميع الفصائل المتطرفة مثل "هيئية تحرير الشام" تحت لواء "الجيش الوطني السوري".

8. قوات "سوريا الديمقراطية" تمثل الدرع الأول للأكراد في الشمال الشرقي، وتضم عشرات الفصائل واللواءات التي تحارب داعش.

9. دخلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في تعنت مع النظام بعد الخلاف على تقاسم السلطة على الأراضي التي حررتها (قسد).

10. لم يقم الجيش السوري حتى الآن بأي رد عسكري تجاه العدوان التركي.

11. يقول ساسة أمريكان إن الانسحاب الأمريكي العسكري من شمال شرق سوريا يعني التخلي عن الأكراد.

12. يتركز الأكراد السوريون في الشمال الشرقي السوري.

13. الآن تواجه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) العدوان التركي والجيش الحر بمفردها.