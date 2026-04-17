وزير دفاع الاحتلال: الجيش الإسرائيلي سيبقى في مناطق سيطرته بلبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في أعقاب وقف إطلاق النار مع لبنان إن "الجيش الإسرائيلي لا يزال يسيطر، وسوف يواصل السيطرة، على جميع المناطق التي قام بتطهيرها والاستيلاء عليها"، على حد قوله.

وأضاف كاتس "أن الهدف الذي حددناه، وهو نزع سلاح حزب الله عبر الوسائل العسكرية أو السياسية، كان وسيظل هو هدف الحملة الذي نلتزم بتحقيقه"، وفقا لموقع صحيفة يديعوت أحرنوت (واي نت).

وتابع كاتس بالقول: "إن المنطقة الأمنية الواقعة بين الحزام الأمني ونهر الليطاني لم يتم تطهيرها بالكامل بعد من المخربين والعتاد القتالي، ويجب تنفيذ ذلك إما سياسيا أو من خلال استمرار العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي بعد انتهاء مدة وقف إطلاق النار".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الخميس، أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام، ودعا قادة إسرائيل ولبنان إلى البيت الأبيض لعقد أول محادثات رفيعة المستوى بين البلدين منذ عام 1983.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه وافق على وقف إطلاق النار "لدفع" جهود السلام مع لبنان إلى الأمام، مضيفا: "لدينا فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي مع لبنان."

وأكد نتنياهو أن القوات الإسرائيلية ستبقى في منطقة أمنية موسعة في جنوب لبنان وأن "هذا هو الوضع الذي نحن فيه، ونحن لن نغادر."