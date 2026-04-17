ماليزيا تحبط محاولة دخول غير شرعية من جانب 25 مهاجرا من ميانمار

قال خفر السواحل الماليزي اليوم الجمعة، إنه أحبط محاولة من جانب 25 مهاجرا غير شرعي من ميانمار من دخول البلاد بشكل غير قانوني.

وقال قائد البحرية في ولاية بينانج الماليزية محمد صوفي محمد رملي، إن السلطات البحرية أرسلت قارب دورية بعدما تلقت معلومات بشأن قارب مسرع باتجاه بلدة صغيرة في ولاية بينانج بشمال البلاد في وقت مبكر من اليوم.

وأضاف في بيان "قام قارب الدورية بمطاردة ولكن القارب الآخر هرب بعدما أسقط كل الـ25 فرد الذين كانوا على متن" على طول الساحل. وقال إن هناك اعتقاد أن المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و42 عاما، كانوا يعتزمون مواصلة رحلتهم برا باستخدام شاحنة يشتبه في أنها كانت تنتظر في الجوار.

وتابع أنه ليس لديهم وثائق هوية وتم احتجازهم جميعا لإجراء مزيد من التحقيقات.

وتعد ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة مقصدا شائعا للمهاجرين من ميانمار، وخاصة الروهينجا، وهم أقلية مسلمة مضطهدة فرت من العنف والتمييز، وغالبا ما تقوم برحلات بحرية خطيرة بمساعدة عصابات التهريب. وكثفت السلطات إنفاذ القانون البحري على طول الساحل الشمالي ردا على عمليات الوصول المتكررة.