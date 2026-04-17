هبوط النفط يدفع وول ستريت للصعود مع انحسار مخاوف الإمدادات

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10%، في حين واصلت بورصة وول ستريت صعودها نحو مستويات قياسية جديدة، بعد إعلان إيران أن مضيق هرمز قد صار مفتوحا بالكامل، ما يسمح لناقلات النفط بمغادرة الخليج واستئناف الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وارتفع مؤشر"ستاندرد آند بورز 500" بواقع 7ر0، حيث يتجه نحو تحقيق ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب القوية، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1%، ومؤشر ناسداك المركب بنحو 1%.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في الأسواق إثر تراجع المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية، وهو ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة.

كما ارتفعت الأسهم بأكثر من 11% منذ أواخر مارس، مدفوعة بآمال تجنب أسوأ سيناريو محتمل للاقتصاد العالمي في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.