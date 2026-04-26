نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر وترد على تصريحات رئيس الجالية بفرنسا: كنت عايزاك تقول الحقيقة

كشفت الفنانة نادية مصطفى، عن تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، مشددة على أن المطلب الأهم في الوقت الحالي هو الدعاء.

وأعربت في تصريحات تلفزيونية ببرنامج «حضرة المواطن» عبر «الحدث اليوم» عن تمنياتها بأن تمر هذه الأزمة بسلام ويعود بالسلامة، موضحة أن حالة الفنان هاني شاكر منذ أن أعلنت عن تعرضه لمشكلة في التنفس «ما زال الوضع عليه، ولا في تحسن ولا في تدهور، الوضع كما هو عليه».

ولفتت إلى صدور تصريحات لرئيس الجالية المصرية في فرنسا، ادعى فيها إزالة أجهزة التنفس عن الفنان وأنه أفاق وحالته جيدة، موضحة أنها شعرت بالفرح في البداية، لكنها تواصلت مع زوجته التي أكدت لها أن هذا الكلام «غير صحيح بالمرة».

وأعربت عن استيائها واستغرابها من مصدر تلك المعلومات غير الدقيقة، متابعة: «أنا عشان أتكلم على هاني بخاف، أنا بخاف أنفعل بصراحة وانفعالي ممكن يُظهر صورة مش حلوة للناس».

وشددت على أن تصريحات رئيس الجالية المصرية في فرنسا «كلام غير حقيقي» ولم يحدث، وذلك بناء على ما نقلته لها «نهلة» زوجة الفنان هاني شاكر.

وأعربت عن استيائها من نشر رئيس الجالية كلاما من «العيب أن يُقال، وأسلوبه لا يرتقي» كرئيس جالية مصرية، منتقدة وصفه للمصريين الذين عارضوه بـ «أعداء النجاح» وقوله «إديتهم على دماغهم»، متسائلة «هل ينفع رئيس جالية يقول على ولادنا كده؟!».

وأشارت إلى تهكمه وسخريته منها بقوله «مين نادية مصطفى؟»، وتذكيره بلقائهما في حفلة عام 1993 المخصصة لضحايا الزلزال، مؤكدة أنها شاركت في تلك الحفلة «بدون مقابل من أجل مصر».

ووجهت الشكر لكل من رد على الإساءة التي تعرضت لها، قائلة: «أنا الحمد لله مؤمنة بربنا ومؤمنة بكل كلمة بقولها، وأنا كنت عايزاك تقول الحقيقة»، لا سيما أنه لم يشاهد الحالة بعينه ولم يتواصل مع أصحاب الشأن، ويدعي وجود تعتيم، وفي نفس الوقت يطلق أخبارًا وهو واثق من نفسه، وفق قولها.



