إصابة 6 عسكريين إسرائيليين جراء انفجار عبوة ناسفة بجنوب لبنان

أُصيب 6 عسكريين إسرائيليين، اثنان منهم في حالة خطيرة، الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان.

وذكرت "القناة 14" الإسرائيلية أن الانفجار أسفر عن إصابة الجنود الستة، مشيرة إلى نقل جميع المصابين على الفور لتلقي العلاج.

وأضافت القناة أن الحادث يُعد، وفق زعمها، "انتهاكًا من قبل حزب الله لوقف إطلاق النار".

وكان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان قد دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس/الجمعة، بعد 45 يومًا من العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، يبدأ من منتصف الليل بتوقيت تل أبيب وبيروت.

وخلال 45 يومًا من العدوان الإسرائيلي، استشهد أكثر من 2196 شخصًا وأُصيب 7185 آخرون، فضلًا عن نزوح أكثر من مليون شخص، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

وكانت إسرائيل شنت حربًا على لبنان في أكتوبر 2023، وأُعلن في نوفمبر من العام التالي التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن تل أبيب واصلت خرقه بشكل يومي، قبل أن توسع عملياتها العسكرية مجددًا في 2 مارس الماضي.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.