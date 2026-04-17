الحديقة الجيولوجية الظاهر جنوب تونس على قائمة حدائق اليونيسكو العالمية

أدرجت المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) "الحديقة البيولوجية الظاهر" الواقعة بجنوب تونس، ضمن لائحة الحدائق العالمية للمنظمة خلال اجتماع مجلسها التنفيذي الخميس.

وأطلقت تونس مشروع الحديقة في العام 2016 على مساحة تقدر بستة آلاف كيلومتر مربع، وهي تغطي سلسلة جبال الظاهر الممتدة على أجزاء من ولايات تطاوين وقابس ومدنين في الجنوب.

وتضم جبال الظاهر قرى جبلية وشواهد عن الحياة في العصور القديمة من بينها بقايا ديناصورات ومتحجرات بحرية ونباتية ورسوم جدارية تؤرخ لحياة الإنسان القديم وبقايا نيازك سقطت في الجنوب.

وقال مندوب تونس الدائم لتونس لدى منظمة اليونيسكو ضياء خالد: "تمثل المنطقة شاهدا على العلاقة المستدامة بين الإنسان والأرض والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والنشاط البشري".

وأضاف: "هذا التسجيل يتوافق مع معايير المنظمة وبرنامجها للحدائق الجيولوجية العالمية التي تتطلع الى تثمين وحماية التراث الجيولوجي والاستخدام المستدام للأرض من أجل المجتمع".

وكانت تونس أودعت ملف ترشيح الحديقة إلى منظمة اليونسكو في نوفمبر الماضي عام 2024.

وتعد الحديقة المشروع النموذجي الأول في تونس والثالث في أفريقيا بعد المغرب وتنزانيا.

وتعد قائمة الحدائق العالمية لمنظمة اليونسكو 229 حديقة حتى عام 2025 موزعة على 50 دولة في العالم.