فيرنر وجويندوجان يعودان لتدريبات المنتخب الألماني وغياب شتارك مستمر

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عاد تيمو فيرنر وإلكاي جويندوجان اليوم الجمعة إلى تدريبات المنتخب الألماني لكرة القدم استعدادا للمباراة المقررة أمام مضيفه الاستوني ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وتعافى فيرنر، مهاجم فريق لايبزج الألماني من الأنفلونزا كما تعافى جويندوجان لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي من المشكلة العضلية التي كان يعاني منها.

أما نيكلاس شتارك مدافع هرتا برلين، والذي كان يأمل في المشاركة الأولى مع المنتخب الألماني عبر مباراته الودية أمام الأرجنتيني مساء الأربعاء، فلا يزال غائبا بسبب مشكلة في المعدة.

وسيمنح يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، شتارك فرصة السفر مع المنتخب إلى تالن لخوض المباراة أمام إستونيا في المجموعة الثالثة بالتصفيات، فقط في حالة تعافيه في الوقت المناسب.

ومن المقرر أن يغادر المنتخب مدينة دورتموند الألمانية غدا السبت متوجها إلى استونيا لخوض المباراة المقررة يوم الأحد.

أما سيرجي جنابري، الذي سجل الهدف الأول للمنتخب الألماني في المباراة الودية التي انتهت بالتعادل مع نظيره الأرجنتيني 2 / 2، فقد خضع اليوم الجمعة لتدريبات فردية.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثاني خلف نظيره الهولندي في المجموعة الثالثة بتصفيات يورو 2020 .

وشدد أوليفر بييرهوف مدير المنتخب الألماني على ضرورة الفوز أمام استونيا قائلا إنه على الفريق أن يلعب منذ الدقيقة الأولى على الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ومع تبقي ثلاث جولات من مباريات المجموعة الثالثة، لا يزال المنتخب الألماني يمتلك فرصة التأهل لنهائيات البطولة.