 كوريا الجنوبية تسجل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

د ب أ
نشر في: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 4:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 4:41 ص

 أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 1297 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 332 ألفا و 816 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2583.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في شباط/فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لأكثر بقليل من92ر39 مليون شخص، أو نحو 7ر77 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن.

وحصل نحو 44ر30 مليون شخص، أو 3ر59 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.

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