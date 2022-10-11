أكد رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، سعي بلاده للإسهام في تعزيز أسس السلام والاستقرار في العالم والعمل على خفض التوترات وإيجاد الحلول الدبلوماسية للأزمات التي يشهدها.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشيخ محمد بن زايد اليوم في سانت بطرسبورج.

وأشارت الوكالة إلى أن الطرفين استعرضا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، لافتة إلى أنهما ناقشا الأحداث السياسية وخفض التوترات.

ونوه بن زايد بأهمية الاستمرار في بذل الجهود الحثيثة للبحث عن حلول سياسية للأزمات والتوترات وإيجاد أرضية مناسبة لكل الأطراف للتحاور، مشدداً على سياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، والداعية إلى ضرورة استمرار المشاورات الجادة لحل الأزمة الأوكرانية، مهما كان مستوى صعوبتها وتعقيدها عبر الحوار والتفاوض والآليات الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياسية بما يحقق السلم والأمن العالمي.