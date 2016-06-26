موظفو أمريكان أيرلاينز بمطار هيثرو البريطاني يتوصلون إلى اتفاق بشأن الأجور

ألغى موظفو شركة الطيران الأمريكية أمريكان أيرلاينز في مطار هيثرو البريطاني إضرابهم عن العمل، بعد حصولهم على اتفاق يقضي برفع أجورهم بنحو 20% خلال 3 سنوات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أكثر من 50 فني صيانة طائرات ورؤساء أطقم سيحصلون على زيادة في أجورهم بنسبة 7% خلال العام الحالي وبأثر رجعي منذ يناير الماضي، ثم زيادة بنسبة 6% سنويا خلال العامين التاليين، بحسب ما أعلنته نقابة يونايت العمالية اليوم الثلاثاء.

وأضافت بلومبرج أن ارتفاع نفقات المعيشة في بريطانيا فجر موجة من الإضرابات في بريطانيا، في ظل ضغوط النقابات للوصول إلى اتفاقات لزيادة الأجور بما يتناسب مع معدل التضخم المرتفع، حيث امتدت الإضرابات من المحامين إلى سائقي القطارات ورجال البريد وعمال الموانئ.

وعلى صعيد منفصل ذكرت نقابة يونايت العمالية البريطانية اليوم الثلاثاء إن عمال نقل الحقائب في شركتي جون مينيز المملوكة لمستثمرين كويتيين ودناتا أفياشن سيرفسز التابعة لشركة طيران الإمارات الموجود مقرها في دبي، سيصوتون اعتبارا من الغد على بدء إضراب عن العمل في منتصف نوفمبر المقبل.

وقالت يونايت إن أي إضراب يمكن أن يؤثر على حركة السفر لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر الشهر المقبل، حيث من المحتمل أن تؤثر الإضرابات على رحلات خطوط الطيران القطرية وطيران الإمارات رغم أن بريتش أيروايز وهي أكبر مستخدم لمطار هيثرو لن تتأثر، وتستطيع توفير بعض الرحلات الإضافية خلال البطولة.