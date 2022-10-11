حبس 3 متهمين بإنشاء وإدارة أكاديمية تمريض وهمية في الإسكندرية



قررت نيابة ثان المنتزه في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس شخصين "شقيقان، وعاطل"، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بإنشاء أكاديمية "دون ترخيص"، واستغلالها في النصب على المواطنين، وإيهامهم بقدرتهم على منحهم شهادات "فني تمريض".



كما قررت النيابة العامة التحفظ على الأوراق والشهادات "المزورة" المضبوطة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال ضحاياهم عن ملابساتها.



وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد ورود بلاغا من 4 مواطنين حول قيام شخص، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، نظير تلقيهم دورات تدريبية في مجال التمريض بالأكاديمية الخاصة به.



وأوضح البلاغ أن المتهم أوهمهم بأن الأكاديمية معتمدة من الجهات المعنية، وأن تلك الدورات تتيح لهم العمل في مجال التمريض داخل وخارج البلاد، وقيامه بتسليمهم شهادات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، منسوب صدورها لإحدى الجهات "على خلاف الحقيقة".



وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، وقيام المتهم بالاشتراك مع شقيقته، والاثنين مقيمان في نطاق دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بتكوين تشكيل تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرتهما على منحهم شهادات "فني تمريض"، مقابل مبلغ مالي.



وأضافت التحقيقات المبنية أن المتهم الأول قام بإنشاء الأكاديمية داخل شقة مُستأجرة "دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية" وقيامه وشقيقته بالإعلان عن نشاطها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين لهما، وباستهدافهما ألقي القبض عليهما وبتفتيش الأكاديمية في حضورهما تم ضبط كمية من الشهادات والمستندات والمحررات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورها لعدد من الجهات "مصطنعة بالكامل"، و50 كارنيه منسوب صدوره للأكاديمية ومدون به بيانات المجني عليهم، و8 أكلاشيه للأكاديمية، وجهاز حاسب آلي، وماكينة تصوير ألوان، ومبلغ مالي، ومجموعة من الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية.



وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة، حيث أوضح المتهم الأول قيامه بتزوير الشهادات المضبوطة باستخدام جهاز الحاسب الآلي، وماكينة تصوير الألوان والأختام والأكلاشيهات المضبوطة، وأضاف أنه تحصل عليها من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية مُسجلة"، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة.



وبتقنين الاجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم الثالث وبمواجهته أقر بمضمون ما تقدم، فتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.