بايدن يهنئ الرئيس اللبناني بانتهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

قالت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس ميشال عون، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن هنأه خلاله بانتهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.



وأكد الرئيس الأمريكي الذي توسطت بلاده في المفاوضات عبر المبعوث آموس هوكستين، وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان لـ"تحقيق الاستقرار وتمكينه من تعزيز اقتصاده والاستفادة من ثرواته الطبيعية"، حسبما ورد في تغريدة للرئاسة اللبنانية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.



وكانت رئاسة الجمهورية في لبنان، اعتبرت، في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والتي قدمها الوسيط هوكستين، "مُرضية وتلبي طلبات لبنان"، في حين أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي "التوصل لاتفاق تاريخي".