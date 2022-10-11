تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من إلقاء القبض على المتهم بالتعدي على خطيبته وإصابتها بجرح قطعي في الرقبة بدائرة مركز بسيون، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان مركز بسيون بمحافظة الغربية شهد اعتداء شاب على خطيبته وإصابتها بجرح قطعي في الرقبة داخل مركز تجميل تعمل به، لوجود خلافات بينهما، وجرى نقلها إلى مستشفى بسيون المركزى.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، بورود بلاغ باستقبال مستشفى بسيون المركزى فتاة في العقد الثاني من العمر مصابة بجرح قطعي في الرقبة.

وقرر اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية بالمديرية تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة وسماع أقوال شهود العيان وتحديد هوية المتهم وسرعة ضبطه.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز بسيون، وتبين أن فتاة تدعى "سعيدة ح." 23 عاما، مقيمة بعزبة قاسم دائرة مركز بسيون، خطيبها قام بالتعدي عليها بسلاح أبيض "موس"، وأسفر عن إصابتها بجرح قطعي في الرقبة لوجود خلافات بينهم، وفر هاربا.

وتبين من سؤال شهود العيان نشوب مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما، فقام المتهم بالتعدي على المجني عليها، وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين إصابتها بجرح قطعى فى الرقبة من الناحية اليسرى، مع قطع في عضلات الرقبة والأوردة السطحية.

تم نقل الفتاة إلى مستشفى بسيون العام، لتلقى العلاج اللازم، وتبين أن حالتها الصحية مستقرة.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط البحث الجنائي بدائرة مركز بسيون من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان.