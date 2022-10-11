قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن هذا الوقت من كل عام يشهد ارتفاعا طفيفا في أسعار بعض الخضروات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين، أن من بين هذه الخضروات الطماطم والبطاطس، مُرجعا ذلك إلى أن الفترة الحالية تفصل بين الصيف والشتاء.

وأوضح أن الفترة الحالية هي بداية العروة الشتوية ونهاية العروة الصيفية، والتي تشهد تباينا في توفر الخضروات من منطقة لأخرى.

ولفت إلى أن سعر كيلو الجرام من الطماطم سيصل إلى 10 جنيهات.

وأشار إلى أن هذه الزيادة السنوية يُضاف إليها التأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية (الحرب القائمة منذ 24 فبراير الماضي)، وارتباك حركة النقل، موضحا أن موجة الارتفاعات هذا العام ستكون طفيفة.

ولفت إلى أن هذه الارتفاعات لن تستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع، بعدها تعود الأسعار إلى المعدلات الطبيعية.