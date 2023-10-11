مرتضى منصور يرد على اتهامات المرشحين في انتخابات الزمالك

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، الرد على اتهامات المرشحين لانتخابات الأبيض، والتي ستُقام في 20 من أكتوبر الجاري.

ونشر مرتضى عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" انتظرونا مرتضي منصور بعد طول صمت حفاظا علي استقرار النادي يرد بالمستندات على أكاذيب اللجنة المزمع تعينها لتدير النادي برئاسة حسين لبيب المسماة قائمة موحدة".

وأضاف مرتضى:" هم يعلمون أنها لجنة ستعين ويعلمون من الذكي الذي اختار هذه القائمة الوهمية وللأسف فاته أن شعب مصر وخاصة الزملكاوية اذكياء جدا وأن 9 من اللجنة أو القائمة الوهمية كانوا في اللجنة اللي خربت النادي منذ عامين أو كانوا مرشحين في الانتخابات الماضية وقبل الماضية ورفضتهم الجمعية العمومية واسقطتهم جميعا".

وأتم مرتضى بيانه:" يجب كشف هؤلاء المتآمرين الذين يحاولون هم وأنصارهم تضليل الرأي العام دون أن يكون في أيدهم مستند واحد يؤكد أكاذيبهم".