وزير الخارجية المغربي: نرحب بالجهود التي تبذلها مصر في سبيل حل القضية الفلسطينية

رحب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بالجهود التي تبذلها مصر في سبيل حل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية استمرار تلك الجهود المشكورة حتى تحقق مصالحة فلسطينية – فلسطينية.



وشدد في كلمة ضمن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه فلسطين، مساء الأربعاء، على أهمية بذل كل الجهود لبلوغ هدف التهدئة وحقن الدماء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأشار إلى أهمية التحرك بشكل جماعي أو فردي من أجل الوقف الفوري للمواجهات على الأرض والتصعيد والعدوان على قطاع غزة، ووقف الاستفزازات والأعمال الأحادية؛ تفاديا لاستفحال الوضع.



ولفت إلى أهمية تقييم الاحتياجات الصحية العاجلة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المتضررة، مشددًا على أهمية تقوية الموقف التفاوضي للأشقاء الفلسطينيين.



ودعا إلى التعجيل بالمصالحة الفلسطينية وإعلاء المصلحة الفلسطينية العليا، مؤكدا أهمية حث الأطراف الراعية للسلام على بدء مشاورات حقيقية، تشمل جدولا زمنيا للوصول إلى مفاوضات جادة وهادفة؛ من أجل التوصل إلى صيغة نهائية لحل القضية الفلسطينية، وفق المقررات الشرعية الدولية والعربية.