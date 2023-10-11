أبو الغيط: سكان غزة يتعرضون لمجزرة يتعين وقفها فورا وإدانتها بأشد العبارات

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن التصعيد الجاري بين حركة حماس والإسرائيليين «غير مسبوق في حدته ومساره».

وأضاف في كلمة ضمن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه فلسطين، مساء الأربعاء، أن هناك احتمالات جادة لانفلات الأوضاع، وربما اتساع نطاق المواجهات، معربًا عن أمنياته في عدم تحققها.

ونوه أن تلك الاحتمالات يمكن أن تدفع بالمنطقة كلها إلى وضع غير معلوم، معربًا عن أسفه أن الأمور تتجه نحو هذا الاتجاه.

وشدد على أن «تلك اللحظة الخطيرة تقتضي من الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والنظر إلى العواقب»، منوهًا أن «العمليات الانتقامية التي تمارسها وتجهز لها قوات الاحتلال، لن تجلب الاستقرار».

وأشار إلى أن «تلك العمليات الانتقامية تدخلنا في مزيد من دوامات العنف والدم»، محذرًا من أن «العقوبات الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد سكان غزة، مرفوضة ومدانة في القانون الدولي».

وأكمل: «نتضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يتعرضون اليوم لمجزرة يتعين وقفها فورا وإدانتها بأشد العبارات».