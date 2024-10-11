تقرير إسرائيلي: الاشتباه بعملية تسلل في بلدات بالجليل الأعلى

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بالاشتباه في عملية تسلل ببلدات عدة في الجليل الأعلى ومطالبة السكان بالتزام بيوتهم.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إغلاق شوارع رئيسية في شمال إسرائيل خشية عملية تسلل إلى عدد من البلدات، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تقديرات أولية بإطلاق أكثر من 20 صاروخا باتجاه خليج حيفا.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في عكا وخليج حيفا إثر رشقة صاروخية أطلقت من لبنان.

كما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة ومرغليوت بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

هذا وشنت إسرائيل غارات على محيط بلدات الناقورة وقانا وعلما الشعب جنوبي لبنان.