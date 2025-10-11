الفلبين: 824 هزة ارتدادية خلال 24 ساعة بعد الزلزالين القويين في دافاو أورينتال

سجل علماء الزلازل في الفلبين 824 هزة ارتدادية خلال 24 ساعة، بعد أن ضرب زلزالان قويان إقليم دافاو أورينتال أمس الجمعة.

وقال تيريسيتو باكولكول، مدير المعهد الفلبيني لرصد الزلازل والبراكين، إن الهزات الارتدادية ناجمة عن الزلزالين اللذين وقعا قبالة الإقليم- زلزال بقوة 7.4 درجة قبالة الساحل في الصباح، أعقبه زلزال بقوة 6.8 درجة في وقت مبكر من المساء، حسب صحيفة ذا ستار الفلبينية اليوم السبت.

وأضاف: "حتى الساعة العاشرة صباحا، سجلنا في دافاو 824 هزة ارتدادية".

وتابع أن أقوى هزة ارتدادية حتى الآن بلغت قوتها 5.8 درجة، بينما سجلت ست هزات ارتدادية أخرى قوة أعلى من 5 درجات، إحداها تسببت في اهتزاز الأرض بقوة أربع درجات في المناطق القريبة.

وتابع أن سلسلة الهزات الارتدادية تركزت جميعا في نفس المنطقة.

ومن جهة أخرى، ارتفع عدد قتلى الزلزالين الذين وقعا في جنوب الفلبين إلى سبعة أشخاص، فضلا عن إصابة أكثر من 300 شخص، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث ومسئولون محليون اليوم السبت.

وتأثر أكثر من 200 ألف شخص بالزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.4 و6.8 درجة على مقياس ريختر ووقعا قبالة مدينة ماناي في إقليم دافاو أورينتال، على بعد نحو ألف كيلومتر جنوب مانيلا، بفارق 12 ساعة يوم الجمعة.

وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث، إنه تم الإبلاغ عن ثلاثة من القتلى في مدينة ماتي، من بينهم امرأة لقيت حتفها إثر انهيار جدار في منزلها.

وجرى الإبلاغ عن مقتل اثنين من عمال المناجم في بلدة بانتوكان، في حين لقي شخص واحد حتفه في كل من مدينة دافاو وبلدة تاراجونا.

وأصيب معظم المصابين بصدمات وكدمات نتيجة سقوط حطام، بينما عانى كثيرون من فرط التنفس وإغماء، من بينهم طلاب كانوا في المدرسة وقت وقوع الزلزال الأول في الساعة 0943 صباحا (0143 بتوقيت جرينتش)، فيما وقع الزلزال الثاني في الساعة السابعة و12 دقيقة مساء.