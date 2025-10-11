7 قتلى على الأقل وأكثر من 300 مصاب جراء زلزالين في جنوب الفلبين

ارتفع عدد قتلى الزلزالين الذين وقعا في جنوب الفلبين إلى 7 أشخاص، فضلا عن إصابة أكثر من 300 شخص، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث ومسئولون محليون اليوم السبت.

وتأثر أكثر من 200 ألف شخص بالزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.4 و6.8 درجة على مقياس ريختر ووقعا قبالة مدينة ماناي في إقليم دافاو اورينتال، على بعد نحو 1000 كيلومتر جنوب مانيلا، بفارق 12 ساعة يوم الجمعة.

وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث، إنه تم الإبلاغ عن 3 من القتلى في مدينة ماتي، من بينهم امرأة لقيت حتفها إثر انهيار جدار في منزلها.

وجرى الإبلاغ عن مقتل اثنين من عمال المناجم في بلدة بانتوكان، في حين لقي شخص واحد حتفه في كل من مدينة دافاو وبلدة تاراجونا.

وأصيب معظم المصابين بصدمات وكدمات نتيجة سقوط حطام، بينما عانى كثيرون من فرط التنفس وإغماء، من بينهم طلاب كانوا في المدرسة وقت وقوع الزلزال الأول في الساعة 0943 صباحا (0143 بتوقيت جرينتش).

ووقع الزلزال الثاني في الساعة السابعة و12 دقيقة مساء.