الإسماعيلية تتزين بألوان الفلكلور في انطلاق مهرجانها الدولي السادس والعشرين

شهدت مدينة الاسماعيلية مساء أمس السبت، انطلاق أولى فعاليات الدورة 26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، حيث بدأت بديفيليه للفرق المشاركة انطلق من شارع محمد علي، وحتى مبنى المحافظة القديم، حيث قدمت الفرق التي تزينت بأزياءها التقليدية المشاركة، مجموعة من الاستعراضات الفلكلورية التي تعبر عن ثقافات المدن والأقاليم التي تنتمي إليها، وذلك بحضور الفنان هشام عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والفنان ماهر كمال، مدير المهرجان.

وشاركت في الديفيليه 15 فرقة مصرية وأجنبية، منها 8 فرق تمثل دول روسيا ورومانيا ولبنان وتنزانيا والسودان والجزائر والأردن وإندونيسيا، و7 فرق تابعة لهيئة قصور الثقافة، وهي: الإسماعيلية، وبني سويف، والحرية بالإسكندرية، والعريش، وكفر الشيخ، وأسوان للفنون الشعبية، إضافة إلى فرقة أطفال الإسماعيلية للفنون الشعبية.

كما شاركت أيضا فرقة القلوب البيضاء لذوي الاحتياجات الخاصة، وفرقة ذوي القلوب البيضاء 2، التابعتين لمديرية الشباب والرياضة، فضلا عن مشاركة فرقة النادي العام لهيئة قناة السويس.

تقام الدورة 26 من مهرجان الإسماعيلية للفنةن الشعبية برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وتتضمن تكرم خاص للفنانة الفنانة مشيرة إسماعيل تقديرا لمشوارها الفني، والذي انطلق من الفرقة القومية للفنون الشعبية، وتقدم العروض خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر على مسارح حديقة الشيخ زايد، ونادي الأسرة، ونادي الدنفاه، ونقابة المهندسين، وقصر ثقافة الإسماعيلية، بالإضافة إلى عدد من المسارح في مدن فايد والقنطرة غرب والقصاصين، كما يشهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية، بقصر ثقافة الإسماعيلية.

المهرجان تنظمه وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية برئاسة الدكتورة هويدا كامل، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.