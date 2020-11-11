الثروة السمكية: الرئيس وجه بضخ المليارات لتطوير البحيرات

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بأهداف استراتيجية لتنمية القطاع، موضحًا أن هذه الأهداف تعتمد على التنمية الأفقية والرأسية للمصايد وحماية الشواطئ، وتطوير الصناعات القائمة على الأسماك.

وأضاف مصيلحي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن «الرئيس تكرم على القطاع بضخ المليارات من الجنيهات، لتطوير البحيرات ورفع كفاءتها»، متوقعًا أن يفوق الإنتاج السمكي متطلبات الشعب المصري في الفترة المقبلة.

وأوضح أن أسعار الأسماك تعتمد على سوق العرض والطلب، فضلًا عن الدورة السمكية، لذا يرتفع سعره في بعض الأوقات، مؤكدًا توقعه بأن يزيد إنتاج البحيرات، بعد الدعم الذي قدمه رئيس الجمهورية، فضلًا عن زيادة كميات التصدير.

وتابع أن بحيرة البردويل تعتبر من أهم البحيرات الشمالية الموجودة في مصر، والتي تتميز بجودة مياهها وخلوها من مصادر التلوث، وبالتالي تتسم أسماكها بجودة عالية، لاذ يتم تصدير جزء كبير منها.

وأشار إلى أن تطوير بحيرة البردويل، سيؤدي إلى زيادة عمق البحيرة وزيادة الكثافة السمكية فيها، وكذا زيادة أنواع الأسماك المختلفة، مؤكدًا أهمية «البردويل» بالنسبة لأهالي سيناء.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، إلى جانب كلٍ من لوك لويس رئيس مجلس إدارة شركة «ديمي» البلجيكية لأعمال التكريك، وعدد من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور لواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشؤون الهندسية، وعميد بحري أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، وعقيد بحري محمد المخزنجي رئيس قسم التحليل السياسي بقيادة القوات البحرية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لشركة «ديمي» في مصر، وكذلك المخطط العام لمشروع تطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء.