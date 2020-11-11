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أعداد جريدة الشروق
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موسكو: قوات حفظ السلام الروسية تتجه إلى إقليم قره باغ

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 10:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2020 - 10:01 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، انطلاق أرتال لقوات حفظ السلام الروسية من أراضي أرمينيا باتجاه إقليم قره باغ.

وذكرت الوزارة -في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم)- أن قوات حفظ السلام بدأت مسيرة طولها أكثر من 250 كيلومترا، بعد أن تم نقل أفرادها ومعداتها من روسيا إلى أرمينيا على متن طائرات نقل عسكرية روسية أمس.

وأضافت أن القوات ستقوم بالانتشار وإنشاء نقاط مراقبة على خط التماس في قره باغ وعلى امتداد ممر لاتشين، الذي يربط قره باغ بالأراضي الأرمنية.

بدوره، أعرب وزير الدفاع الأرمني دافيد تونويان، عن شكر بلاده لروسيا على نشر قواتها لحفظ السلام في قره باغ، مشيرا إلى أن ذلك "أفضل خيار".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أوضحت -في وقت سابق- أن قواتها لحفظ السلام في قره باغ تضم 1960 جنديا، و90 ناقلة جنود مدرعة، و380 قطعة من المعدات.

يشار إلى أن نشر قوات حفظ السلام الروسية يأتي بموجب الاتفاق الذي وقعه قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا فجر أمس الثلاثاء حول وقف القتال في قره باغ.

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