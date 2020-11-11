مليون يورو مساعدات عاجلة من النمسا للاجئين السوريين بالأردن ولبنان

أعلنت النمسا، اليوم الأربعاء، تقديم مساعدات عاجلة للاجئين السوريين في الأردن ولبنان، قدرها مليون يورو.



وقال بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، إن الحرب في سوريا، المستمرة منذ ربيع 2011، تسببت في أكبر كارثة للاجئين في التاريخ الحديث للشرق الأوسط، حيث يمثل التدفق الكبير للاجئين اختبارًا هائلاً للقدرة على التحمل بالنسبة للبلدان المضيفة مثل لبنان والأردن.



وأضاف البيان أن تفشي وباء كورونا والوضع في بيروت بعد الانفجار أغسطس الماضي، أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتوتر في لبنان.



وأوضح أن الحكومة النمساوية قررت في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، دعم مشاريع المساعدات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية النمساوية للاجئين السوريين في لبنان والأردن، بمبلغ إجمالي قدره مليون يورو من صندوق الكوارث الخارجية.



يشار إلى أن النمسا قدمت في عامي 2019 و2020 وحدهما ما يقرب من 15 مليون يورو من صندوق الكوارث الخارجية لهذه المنطقة الصعبة.