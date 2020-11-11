ائتلاف يقوده الحزب الحاكم في الهند يفوز بانتخابات ولاية بيهار

فاز ائتلاف يقوده حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند اليوم الأربعاء بالانتخابات بولاية مهمة، فيما يمثل اختبارا لشعبية رئيس الوزراء ناريندرا مودي وطريقه تعامله مع أزمة جائحة كورونا.



وفاز التحالف الديمقراطي الوطني التابع لمودي بـ 126 مقعدا في مجلس ولاية بيهار المؤلف من 243 مقعدا، متغلبا على ائتلاف يقوده حزب راشتريا جاناتا دال، الذي حصل على 110 مقعدا، بحسب ما قالته اللجنة الانتخابية.



وتعد هذه أول انتخابات رئيسية تجرى منذ ذروة تفشي فيروس كورونا في الهند، التي تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الاصابات، حيث تجاوزت الاصابات بفيروس كورونا في الهند 8.5 مليون حالة.



وقال وزير الداخلية اميت شاه في تغريدة" هذه النتيجة لا تظهر فقط ثقة الفقراء والعمال والمزارعين والشباب في المعركة الناجحة لحكومة مودي ضد فيروس كورونا، ولكنها أيضا تمثل درسا للذين يضللون الدولة".



وكانت الهند قد طبقت إغلاقا صارما في مارس الماضي، مما أضر بالاقتصاد وأدى لموجة من البطالة.



ويتردد أن ما لايقل عن مليوني عامل مهاجر عاطل عن العمل عادوا لبيهار ، إحدى أفقر الولايات في الهند.



وتقول الحكومة إن إجراءات الاغلاق، التي تم تخفيفها ببطء في مايو الماضي، منعت تسجيل 2.9 مليون حالة إصابة وأنقذت أرواح 78 ألف شخص.