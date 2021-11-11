 تدريبات قوية لثلاثي حراسة مرمى الأهلي - بوابة الشروق
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تدريبات قوية لثلاثي حراسة مرمى الأهلي

عمرو فهمي
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 7:09 م | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 7:12 م

قاد ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، وذلك في مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وحصل الثلاثي على وحدات تدريبية متنوعة في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب الفوز على الزمالك 5-3 في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.


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