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المنتخب يواجه أنجولا بالأبيض

كريم صلاح
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 8:30 م | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 8:33 م

تقرر أن يرتدي المنتخب الوطني طاقمًا أبيض خلال مباراته غدا أمام أنجولا ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة لتصفيات افريقيا المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم، على أن يرتدي أصحاب الأرض زيهم الأساسي بالقميص الأحمر والشورت الأسود وجوارب حمراء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد مساء اليوم بستاد 11 نوفمبر برئاسة الناميبي تشيلونجا ايراستوس مراقب المباراة، وبحضور الجنوب افريقي موليفي اينوك مراقب الحكام.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على مواعيد تحرك الفريقين لضمان وصولهما لملعب المباراة في الوقت المحدد ، كما تم التشديد على ضرورة اتباع وتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والاشتراطات الطبية.

حضر الاجتماع عن المنتخب الوطني وائل جمعة مدير المنتخب ومحمد صلاح المدير الإداري وعبد الله سيد مسئول المهمات.

 


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