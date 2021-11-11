في 11 نوفمبر من كل عام، يحتفل ملايين الأشخاص في الصين وأجزاء أخرى من العالم بيوم العزاب، الذي أصبح أيضا أكبر يوم تسوق في العالم.

وتستعرض "الشروق" مجموعة من المعلومات حول ما هو يوم العزاب ومن أين جاء، وذلك كما ذكر في موقع "ياهو نيوز".

قدمت شركة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، خصومات للمتسوقين من 1 وحتى 11 نوفمبر، وخلال هذه الفترة حققت مبيعات بقيمة 71.4 مليار دولار، وتم تحديد يوم 11 نوفمبر، اليوم العالمي للعزاب، حيث يتكون التاريخ من 4 "واحدات" تمثل 4 عزاب.

• ما هو يوم العزاب؟

هو عطلة غير رسمية يتم الاحتفال بها بشكل أساسي في الصين، وتم تدشينه في عام 1993 كبديل لعيد الحب، مما يمنح الشباب الصينيين العزاب، فرصة للاحتفال في جميع أنحاء البلاد والالتقاء ببعضهم.

وأدرك كبار تجار التجزئة بسرعة حقيقة أنهم يستطيعون استهداف المستهلكين الشباب، من خلال تقديم خصومات عبر متاجرهم والإنترنت.

• كيف بدأ؟

يُعتقد أن البداية كانت في جامعة نانجينغ عام 1993، حيث كان يحتفل بيوم العزاب من قبل الطلاب الذكور، لكن سرعان ما أصبح هذا اليوم شائعًا بين الشباب الصينيين غير المتزوجين، الذين رأوا أنه فرصة للقاء أفراد آخرين، وبدأوا في تنظيم الأحداث واللقاءات للاحتفال بالحدث.

وأصبح حدث التسوق العالمي اليوم في عام 2009، عندما بدأت شركة "علي بابا" العملاقة للتجارة الإلكترونية، التي تحقق غالبية مبيعاتها عبر التطبيقات، في تقديم خصومات خاصة في ذلك اليوم.

وحققت شركة "علي بابا" أكثر من 71 مليار دولار (52 مليار جنيه إسترليني) من المبيعات، مما جعله أكبر حدث تسوق في العالم.