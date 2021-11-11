رئيس هيئة الأركان البحريني يستقبل ملحق الدفاع المصري المعتمد لدى المملكة

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استقبل رئيس هيئة الأركان البحريني الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي في مكتبه، اليوم الخميس، العميد أركان حرب محمد ناجي محمد يوسف، ملحق الدفاع المصري المعتمد لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض.

ورحب رئيس هيئة الأركان البحريني بالملحق العسكري المصري، مشيداً بدور الملحق العسكري المصري في تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، مساء الخميس، تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري والتعاون الدفاعي.