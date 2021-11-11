 قمة جلاسكو: ألمانيا تنضم إلى تحالف تعزيز حماية المناخ بمجال الطيران - بوابة الشروق
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قمة جلاسكو: ألمانيا تنضم إلى تحالف تعزيز حماية المناخ بمجال الطيران

د ب أ
نشر في: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 1:06 ص | آخر تحديث: الخميس 11 نوفمبر 2021 - 1:06 ص

تعتزم ألمانيا الانضمام إلى تحالف تعزيز حماية المناخ في حركة النقل الجوي، الذي تشكل خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمدينة جلاسكو، في اسكتلندا.

جاء ذلك وفقا لما أعلنته وزارة النقل الألمانية مساء اليوم الأربعاء، وقالت إن "ألمانيا ترحب بالمبادرة والإعلان الخاص "تحالف طموح الطيران الدولي في مجال المناخ".

وكانت حكومة تسيير الأعمال في ألمانيا أرسلت في وقت سابق إشارة تفيد باعتزامها الانضمام إلى الإعلان.

وبحسب معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية، كانت هناك حاجة للتنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبي، وقال متحدث باسم الوزارة، لـ"د.ب.أ"، إن الانضمام سيتم تداركه "في غضون المدد المعتادة"، لكنه أضاف أنه لا يزال من غير المعروف بعد متى سيحدث هذا بالضبط.

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