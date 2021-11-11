تلقى محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ذكر فيه أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، أفرجت عن مشمول 10 آلاف و400 شهادة جمركية وارد نهائى، خلال شهر أكتوبر الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

وبحسب البيان بلغ إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضى، بلغت نحو 6.8 مليار جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد نحو مليارًا و840 مليونًا و919 ألف جنيه، وبلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 4 مليارات و956 مليونًا و293 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت خلال شهر أكتوبر الماضى، بتصدير مشمول 4775 بيانًا جمركيًا صادر بمختلف النظم الجمركية، بقيمة إجمالية ٢٤ مليارًا و٦٣ مليونًا و20 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن.