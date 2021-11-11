ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في مختلف دول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء "كوفيد-19" عالميا.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوروبا، أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم تسجيل 38 ألفا و 58 حالة إصابة جديدة،كما سجلت 1239 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 8 ملايين و 911 آلفا و 713 حالة،بإجمالي وفيات بلغ 250 ألفا و 454 حالة حتى الآن.

وفي هولندا ،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 الفا و648 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و236 ألفا و 744 حالة والوفيات إلى 18 ألفا و648.

وفي بلجيكا، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 10 آلاف و132 حالة إصابة جديدة، و30 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليون و 448 ألفا و 962 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 26 ألفا و230 حالة حتى الآن.

وفي سويسرا، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 4 آلاف و150 حالة إصابة جديدة، وحالتي وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 901 ألف و223 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 11 ألفا و319 حالة حتى الآن.

وفي الجبل الأسود،أعلنت وزارة الصحة تسجيل 584 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 150 ألفا و 313 إصابة والوفيات إلى 2181.

وفي لاتفيا،أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 1689 إصابة جديدة، و37 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 235 ألفا و 387 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 3598 حالة حتى الآن.

وفي بيلاروسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1989 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 16 حالة وفاة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 619 ألفا و 708 حالات إصابة إما إجمالي الوفيات فقد بلغ 4789 حالة وفاة.

وفي مقدونيا الشمالية، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 656 حالة إصابة جديدة، و 21 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 207 آلاف و 566 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 7267 حالة حتى الآن.

أما في مولدوفا، سجلت السلطات الصحية 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 43 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 345 ألفا و 964 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و99 حالة وفاة حتى الآن.

وفي الدنمارك، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل3 آلاف و 17 حالة إصابة جديدة، و3 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 410 آلاف و 434 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 2745 حالة حتى الآن.

وفي لوكسمبرج ، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 347 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 83 آلفا و 826 حالة،ولم تسجل أي حالات وفاة إضافية ليستقر عدد الوفيات عند 852 حالة حتى الآن.

وفي الأمريكتين، أعلنت وزارة الصحة الكوبية اليوم تسجيل 413 حالة إصابة جديدة، و4 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 957 ألفا و 332 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 8274 حالة حتى الآن.

وفي جمهورية الدومنيكان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1046حالة إصابة جديدة، و3 حالات وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 391 ألفا و 104 حالات، بإجمالي وفيات بلغ 4157 حالة حتى الآن.

وفي هندوراس، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 81 حالة إصابة جديدة، و23 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 376 ألفا و 676 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 10 آلاف و حالة حتى الآن.

وفي تشيلي، سجلت السلطات الصحية 2164 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 715 ألفا و 352 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 37 ألفا و 895 حالة وفاة حتى الآن.

وفي بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 799 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 519 ألفا و 669 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و 976 حالة وفاة حتى الآن.

وفي أسيا، سجلت السلطات الصحية في نيبال 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 815 ألفا و 759 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و 460 حالة وفاة حتى الآن.

وفي سريلانكا ، سجلت السلطات الصحية 693 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 547 ألفا و 346 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و 908 حالات وفاة حتى الآن.

وفي ميانمار، سجلت السلطات الصحية 1180 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 509 آلاف و 771 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و 869 حالة وفاة حتى الآن.

وفي زامبيا، سجلت السلطات الصحية 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 209 آلاف و939 إصابة، فيما لم تسجل البلاد أي حالات وفاة ليستقر إجمالي الوفيات عند 3664 حالة وفاة حتى الآن.