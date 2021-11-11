تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع مخزون الخام في أمريكا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، وتحسن قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى

ففي تعاملات بورصة نيويورك للسلع تراجع سعر الخام اليوم بنسبة 2% بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزون الخام بمقدار مليون برميل ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس الماضي.

وكان معهد البترول الأمريكي المعني بمصالح الشركات الأمريكية قد أعلن أمس تراجع المخزون بمقدار 5ر2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه أدى ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى تراجع جاذبية النفط والخامات الأخرى المسعرة بالعملة الأمريكية.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ سبع سنوات بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، مع تعافي الاقتصادات العالمية من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتحسن الطلب على الطاقة.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، خلال تعاملات اليوم بمقدار 47ر1 دولار إلى 68ر82 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل، في حين تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 03ر1 دولار إلى 75ر83 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل.