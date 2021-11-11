ملكة الدنمارك في زيارة رسمية لألمانيا تستمر أربعة أيام

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بدأت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية ونجلها ولي العهد فريدريك زيارة رسمية لألمانيا اليوم الأربعاء، بجولة في أحد المستشفيات وحضور مأدبة رسمية.

وتستمر زيارة الملكة أربعة أيام.

وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للملكة ونجلها من جانب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في مقر إقامته بقصر بلفيو في العاصمة برلين.

وبعد عزف النشيد الوطني للدولتين، استعرض الرئيس والملكة حرس الشرف في طقس خريفي مشرق، ثم عقد شتاينماير ومارجريت محادثات.

ووقعت ملكة الدنمارك/ 81 عاما/ في سجل الزائرين بقصر بلفيو. وفي المساء، أقام شتاينماير مأدبة عشاء تكريما لها.

وفي كلمة نشرت اليوم الأربعاء، أشاد الرئيس بالعلاقات الألمانية الدنماركية الوثيقة وأعرب عن شكره للملكة "لإسهامها الشخصي الثمين" في تعزيز العلاقات بين البلدين".

كما التقت الملكة مارجريت الثانية المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنجيلا ميركل.

وتستمر زيارة الملكة لبرلين حتى بعد غد الجمعة، ثم تغادر وحدها إلى ميونخ.