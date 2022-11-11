ملكة إسبانيا: إنشاء جناح للمحيطات بقمة المناخ يعكس الحرص على حماية السواحل من التغيرات المناخية

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زارت ملكة إسبانيا صوفيا، جناح المحيطات بقمة المناخ، معربة عن إعجابها وتقديرها لجناح المحيطات بقمة المناخ.

وذكرت أن الاهتمام لأول مرة بإنشاء جناح البحار والمحيطات بقمة المناخ يعكس اهتمام وحرص الدول على حماية السواحل والشواطئ البحرية من التغيرات المناخية.

وفي الوقت نفسه، زار الجناح أيضًا، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موجهًا بسرعة إعداد برامج للشباب للتدريب والتوعية بأهمية الحفاظ وتنمية السواحل.

وشهد الجناح زيارة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب.

وقال الدكتور عمرو زكريا، رئيس معهد القومى لعلوم البحار: نهدف من خلال جناح المحيطات بقمة المناخ إلى وضع برامج محددة على مستوى العالم من خلال هذا التجمع الدولى من 16 مؤسسة عالمية فى مجال علوم البحار والمصايد منها المعهد القومى لعلوم البحار لحماية الثروة البحرية ومشروعات تمولها جهات تمويلية، بالإضافة إلى شرح خطورة زيادة الحموضة التي تؤثر على الشعاب المرجانية، بالإضافة لكيفية الحد من ارتفاع منسوب البحار التي تهدد المدن الساحلية.

وأوضح رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، أن الكائنات البحرية والشعاب المرجانية مهددة بالتأثر بسبب التغيرات المناخية، كذلك السواحل المصرية مهددة بارتفاع منسوبها لذا تأتي أهمية إنشاء تجمع قطاع المحيطات لأول مرة فى قمة المناخ رقم 27 بمشاركة أكبر المؤسسات البحثية العلمية بالعالم ومنها المعهد القومى لعلوم البحار يهدف الى وضع تصورات ومشروعات لحماية البيئة البحرية على المستوى العالمي.