حسين فهمي: عادل إمام صاحبي وبزوره في بيته وتجمعنا صداقة عائلية

أكد النجم حسين فهمي، عدم صحة الشائعة التي تحدث عن محاربة صديقه الراحل الفنان محمود عبد العزيز والتنافس على الأدوار بينهما، قائلا: "محاربة محمود عبد العزيز شائعة ومحدش يقدر يحارب الموهبة واشتغلنا مع بعض وكنا حبايب وعملنا شغل مع بعض".

وأشار النجم حسين فهمي، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن علاقته بالزعيم عادل إمام قوية ولا توجد خلافات بينهم، مضيفا: "أنا وعادل إمام أصحاب جدا وكنا مستمتعين بأعمالنا واحنا أصدقاء عائليا وبروح له بيته وزوجته وأولاده اصدقائي".

كما نفى الفنان حسين فهمي، صحة الشائعة التي تناولت ارتباطه وزواجه من النجمة انغام، متابعا: "أنغام جميلة وراقية ومعرفش سر إشاعة جوازي منها وضحكت من هذه الإشاعة وأكيد هي خدتها بفكاهة".