السلطات الإيرانية :ضبط ورشة لتصنيع أسلحة جنوبي البلاد

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية اليوم الخميس، عن ضبط ورشة لصنع القنابل والعبوات الناسفة يدوية الصنع بمحافظة فارس جنوبي البلاد.

وقال رئيس النيابة القضائية بمحافظة فارس حجة الإسلام كاظم موسوي إنه تم ظهر اليوم ضبط ورشة لتصنيع القنابل والمتفجرات محلية الصنع في شيراز مركز محافظة فارس،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضافت أن تم اعتقال اثنين من الناشطين في الورشة من قبل القوات الامنية

وتابع أن العنصرين اللذين تم اعتقالهما في هذه الورشة كانا بصدد القيام بعمليات تخريبية وبالتزامن مع التجمعات ونداءات المشاغبين.

كان 15شخصا قد لقوا حتفهم وأصيب 27آخرين في هجوم شنه مسلحون على مرقد في شيراز في الشهر الماضي، وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم.

من جهة أخرى ، كشف وزير الأمن الإيراني حجة الاسلام اسماعيل خطيب أن القوات الأمنية أحبطت مخططاً معادياً لتفجير إحدى منشآت الصناعات الجوية في أصفهان، لافتا إلى أن "الكيان الصهيوني" قد تلقى ضربات وسيستمر بتلقي المزيد.

وتتهم إيران إسرائيل بتنفيذ تفجيرات في البلاد في ذلك تفجير أودي بحياة العالم النووي محسن فخري زاده في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

كان رئيس جهاز المخابرات الاسرائيلية (الموساد)، ديفيد بارنيا، قد أعلن في شهر سبتمبر الماضي أن جهازه أحبط عشرات المخططات الإرهابية الإيرانية التي كانت تستهدف رجال أعمال وسائحين ودبلوماسيين إسرائيليين.