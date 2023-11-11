داخلية غزة: شمال القطاع تعرض لسلسلة غارات إسرائيلية مكثفة

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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، السبت، تعرض مناطق متفرقة شمالي القطاع لسلسلة غارات إسرائيلية "مكثفة".

جاء ذلك في بيانات متفرقة للوزارة نشرتها عبر منصة "تليجرام". وأوضحت الوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة وحزاما ناريا في منطقة تل الزعتر ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وذكرت الوزارة أن "طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات عنيفة في محيط مفترق السرايا وسط مدينة غزة"، وفق بيان ثانٍ.

وفي بيان ثالث، قالت الوزارة إن "طائرات الاحتلال شنت غارات مكثفة وسط مدينة غزة وشمالها، وفي حي النصر وقرب بلدة جباليا شمال القطاع".

ولم تشر بيانات الوزارة إلى أعداد الضحايا في القصف الإسرائيلي.

ومنذ 36 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، واستشهد 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة، حتى مساء الجمعة.