ولي العهد السعودي: نرفض الحرب الشعواء على الأشقاء في فلسطين

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قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن بلاده ترفض الحرب الشعواء على الأشقاء في فلسطين.

وأضاف خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالسعودية، والتي تبحث الأوضاع في قطاع غزة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن بلاده تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإتاحة ممرات آمنة وتسهيل وصول المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين.

وأشار إلى الحاجة لتحرك جدي وفعال لإدخال مساعدات إنسانية لقطاع غزة، مؤكدا رفض المملكة التهجير القسري للشعب الفلسطيني وتحمل الاحتلال المسئولية عن ذلك.

وأكد أن تحقيق الاستقرار في المنطقة مرتبط بإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس في القمة العربية الإسلامية، استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.