اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المقاومة وقوات الاحتلال شمالي غزة توقع «إصابات مباشرة»

أفادت المقاومة الفلسطينية، بخوضها اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة تل الهوى ومخيم الشاطئ شمالي قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان عبر تطبيق تليجرام، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة بمنطقة تل الهوى ومخيم الشاطئ وأوقعوا إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال.

ولليوم الـ36 على التوالي، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، غاراته العنيفة على قطاع غزة؛ ما خلَّف شهداء وجرحى.

كما يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط مستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء عنه بشكل كامل مساء الجمعة نتيجة نفاد الوقود.