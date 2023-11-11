حماة الوطن بمطروح: الرئيس السيسي يؤكد على موقف مصر الثابت لرفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

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أشاد النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصراره علي رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، بمؤتمر القمة العربية الإسلامية المشاركة بقمة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن كلمة الرئيس السيسي وجهت أشد عبارات الإدانة لجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلية والدول المساندة لهم وتعقب قادة الحكومة الإسرائيلية ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية والإجرامية في محكمة الجنائية الدولية.

والتأكيد علي الموقف الثابت لحل الدولتين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء معاناة أهالي غزة، واستمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة.