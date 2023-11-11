قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «هناك جدية شديدة في التعامل مع فكرة حل الدولتين، رغم المأساة الدموية الحزينة والشر الذي نبع في الهجوم على غزة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية الإسلامية بمدينة الرياض، مساء السبت، أن «العالم الغربي كان يطرح الفكرة ويتحدث عنها كثيرًا، وفي الحقيقة لا يبغي أن ينفذ أي شيء».

وأكمل: «اليوم لا يستطيع إنسان إنكار أن هناك وضعًا إقليميًا ودوليًا ضاغطًا على هؤلاء يفرض طرح الحل، كنت أرى وأشدد أن القضية الفلسطينية انزوت كثيرًا في السنوات الأخيرة، لكن تلك المأساة وهذا الإجرام وتلك التصرفات التي نراها، فرضت أن تبزغ تلك القضية وتكون على السطح».

وحذر من أن عدم تحرك المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة لتحقيق هدف حل الدولتين، سيؤدي إلى تكرار الصدام المسلح في المنطقة، وهو الأمر الذي لا تبغيه الدول العربية والإسلامية.

وطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.

ودعا البيان مجلس الأمن اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي.

ورفض البيان القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.